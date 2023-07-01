سناء السعيد: المرأة حصلت على مكتسبات شاملة بعد ثورة 30 يونيو

قالت الدكتورة سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، إن ثورة 30 يونيو أظهرت نضال المرأة المصرية الكبير عبر التاريخ، حيث عانت المرأة من هجمات شرسة عبر العصور، وتلك الهجمات كانت تأتي على حقوق المرأة بصورة كبيرة، كما أن حدة تلك الهجمات ارتفعت بصورة غير مسبوقة في عهد الإخوان.

مكتسبات المرأة بعد 30 يونيو

وأكدت الدكتورة سناء السعيد، خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المرأة استطاعت الحصول على مكتسبات حقيقية بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، ولهذا نجد تواجد المرأة في الجهاز الإداري المصري بعد ثورة 30 يونيو، وهذا التواجد السياسي للمرأة أمر حديث وغير مسبوق، ولهذا يمكن القول إن المرأة المصرية استطاعت الحصول على التمكين الاقتصادي والسياسي في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت في حديثها، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي الآن، حيث هناك دعم قوي من قبل القيادة السياسية بضرورة تواجد المرأة في كل القطاعات، لذا المرأة أصبح لها دور فعال في كل القطاعات المصرية، والجدير بالذكر أن المرأة المصرية أثبتت جدارتها في القطاعات التي وُضعت فيها.

التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة

وأشارت إلى أن المستفيد الأول من مبادرة حياة كريمة هي السيدة، وذلك لأن المرأة حصلت على الكثير من المميزات، خاصة في قطاع الصحة والتعليم من مبادرة حياة كريمة، كما أن الكثير من نساء الصعيد استفادوا بشكل كبير من التمكين الاقتصادي في المبادرة، حيث يتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنساء في القرى من أجل تحسين مستوى المعيشة للأسرة بالكامل.