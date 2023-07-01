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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السجن 17 عامًا لمسئول عراقى أهدر مليارًا و500 مليون دينار

العراق
العراق

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم السبت، عن إصدار حكم بالسجن 17 عامًا لمسئول في الوقف السني تسبب بهدر أكثر من مليار ونصف المليار دينار.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت عدة قرارات أحكام حضورية يصل مجموعها إلى السجن (17) سنة بحق معاون المدير العام للدائرة الهندسيَّـة في ديوان الوقف السني، عن جريمة هدر في المال العام".

وأوضحت الدائرة، أن "المتهم تسبب بهدر ومغالاة في تنفيذ مآذن حديديَّـة للجوامع في عموم محافظة صلاح الدين"، لافتة الى أن "مقدار الهدر بلغ مجموعه بعد تحديد قيمة المغالاة من قبل لجان مختصة (1,536,500,000) ملياراً وخمسمائة وستة وثلاثين مليونًا وخمسمائة ألف دينار".

 وأضافت أن "المحكمة وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في قضايا عدة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المتهم، فأصدرت عدة أحكام بإدانته يقضي مجموعها بسجنه (17) سنة؛ وفق مقتضيات المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المعدل".

العراق هيئة النزاهة هيئة النزاهة الاتحادية الوقف السني مليار

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