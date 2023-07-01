"صناعة الشيوخ": ثورة 30 يونيو أعادت الهوية الوطنية لمصر وشعبها

أكد النائب محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو أعادت الهوية الوطنية لمصر وشعبها العظيم، بعدما كانت مهددة بالضياع على يد جماعة الإخوان، مشددًا على أنها ثورة لم تحدث مسبقًا في تاريخ مصر، حيث شارك فيها الملايين ليقتلعوا جماعة الإخوان الإرهابية من الحكم.

وقال وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، في تصريحات له اليوم: "لقد كانت ثورة شعبية قام بها المصريون عندما أيقنوا الخطر على وطنهم العزيز، ومن خلالها قضينا على مخططات هدم الدولة المصرية سواء الداخلية أو الخارجية".

وأكد المنزلاوي أن مصر استردت بهذه الثورة التاريخية، الوطن، وأصبحت الآن في مرحلة تطور وتعافي مما مرت به قبل ثورة 30 يونيو، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية هي وقتية وسيتم التغلب عليها بخطوات الإصلاح الاقتصادي والسياسي، وبفضل الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وما حققه من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة في جميع أنحاء البلاد.