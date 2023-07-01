ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"صناعة الشيوخ": ثورة 30 يونيو أعادت الهوية الوطنية لمصر وشعبها

النائب محمد المنزلاوى
النائب محمد المنزلاوى

أكد النائب محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو أعادت الهوية الوطنية لمصر وشعبها العظيم، بعدما كانت مهددة بالضياع على يد جماعة الإخوان، مشددًا على أنها ثورة لم تحدث مسبقًا في تاريخ مصر، حيث شارك فيها الملايين ليقتلعوا جماعة الإخوان الإرهابية من الحكم. 

وقال وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، في تصريحات له اليوم: "لقد كانت ثورة شعبية قام بها المصريون عندما أيقنوا الخطر على وطنهم العزيز، ومن خلالها قضينا على مخططات هدم الدولة المصرية سواء الداخلية أو الخارجية".

وأكد المنزلاوي أن مصر استردت بهذه الثورة التاريخية، الوطن، وأصبحت الآن في مرحلة تطور وتعافي مما مرت به قبل ثورة 30 يونيو، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية هي وقتية وسيتم التغلب عليها بخطوات الإصلاح الاقتصادي والسياسي، وبفضل الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وما حققه من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة في جميع أنحاء البلاد. 

الشرطة القوات المسلحة النائب محمد المنزلاوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ثورة 30 يونيو لجنة الصناعة للرئيس عبد الفتاح السيسي وكيل لجنة الصناعة

الأكثر قراءة

اعتبريها عيديتي.. اعترافات قاتل زوجته ليلة العيد في أوسيم

ميسور الحال وساهم فى بناء المساجد.. صديق "مدير المدرسة" يكشف تفاصيل جديدة عن آخر لحظات معلم المنيا

ابن معلم المنيا: والدى ليس عامل بناء.. وشارك فى زيارة الرئيس السيسى للمحافظة

نقل جميع الموظفين للعاصمة الإدارية خلال أيام.. وصرف بدلات السكن والانتقال مع مرتب يوليو

اعرف بالتفصيل مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

ضبط مرتكبى واقعة تعليق اللحوم بـ"عمود المونوريل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

صور

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين

بريطانيا وأستراليا وكندا يطالبون حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها ببناء وحدات استيطانية

"الخارجية الفلسطينية" تطالب بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب