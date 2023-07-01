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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يحصن عقد حمدى فتحى قبل الرحيل للوكرة القطرى

حمدي فتحي
حمدي فتحي

كشف مصدر داخل نادي الأهلي، عن تفاصيل اتفاق الإدارة مع مسؤولي الوكرة القطرى على وضع بعض البنود الخاصة فى صفقة انتقال حمدى فتحى لاعب وسط الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال المصدر إن إدارة الأهلي وضعت بندًا بقيمة 20% حال إعادة بيع حمدى فتحى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن الأهلي وضع بندا جديدا بقيمة 500 ألف دولار بشأن نسب مشاركات اللاعب وحال تسجيل بعض الأهداف مع الفريق القطري خلال أول عشر مباريات متتالية مع الفريق القطري.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي وضعت شرط أولوية إخطار إدارة الأهلي في حالة العودة لمصر إلى النادي الأهلي وحسب رغبتهم في استعادة اللاعب من عدمه وقتها قبل اتخاذ أي قرارات.
ومن المقرر أن ينتقل حمدى فتحى إلى صفوف الوكرة القطرى لمدة 3 سنوات ويحصل اللاعب على عقد بقيمة 7.5 مليون دولار فى 3 مواسم.

حمدى فتحى الاهلى الوكرة القطري لجنة التخطيط كولر

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