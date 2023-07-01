ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أميرة وفاطيما.. نساء في حياة الفنان الراحل عزت أبو عوف

عزت أبو عوف
عزت أبو عوف

تخيله بعض جمهوره أن حياته خالية من الحب، عبارة عن كوميديا فقط، بسبب شخصياته الكوميدية التي كان يظهر فيها بأفلامه ومسلسلاته، إلا أن للحب دور قوي في حياة الراحل عزت أبو عوف الذي تحل اليوم ذكرى وفاته بعد تأثره بوعكة صحية رحل على إثرها في 2018.

في لقاء تلفزيوني سابق، رأى الفنان الراحل أنه في حاجة دائمة إلى الحب؛ لأنه يمثل له ثقة وأمان، كما أنه لم يحب سوي مرتين وفي المرتين تزوج فيهما، فكانت أول امرأة دخلت حياته هى زوجته الأولى فاطيما، التي نجحت في أن تخرجه من حالة اكتئاب سيطرت عليه بعد حل فريق "4 إم".

وأحبّ أبو عوف فاطيما في سن صغير جدًا حيث كان يبلغ من العمر 19 عامًا، وكانت فاطيما تصغره بـ 5 سنوات وقال عنها  في لقائه ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" أنه بعد رحيلها ظل يحبها وعلى الرغم من زواجه مرة ثانية إلا أنه ظل مرتدي خاتم زواج "فاطيما" حتى فارق الحياة.

توفيت "فاطيما" 2012 ومن وقتها وتغير كل شيء في حياة أبو عوف، خاصة صحته مر بصدمة عصبية قوية لم يستطع تجاوزها إلا بعد سنوات، ليفاجئ أنه لديه مشاكل في القلب وصلت إلى انسداد الشرايين وخضع في 2015 لعملية قلب مفتوح.

وقبل وفاة الفنان الراحل تزوّج من مديرة أعماله أميرة التي كانت تهتم به وبصحته، إلا أنه تعرض للكثير من الانتقادات والاعتراضات على هذه الزيجة إلا أنه لم يهتم بهذا لأنه أحب أميرة، ورحل وهو في قلبه حب "أميرة وفاطيما"، ولم يحب غير الاثنين فقط.

1 يوليو الستات ميعرفوش يكدبوا الفنان الراحل عزت أبو عوف الفنان عزت أبو عوف انسداد الشرايين الكوميدية

الأكثر قراءة

بعد ضبط جزار المونوريل.. الأنفاق تناشد المواطنين الإبلاغ عن التجاوزات والسلوكيات السلبية

شكر ونفى ولوم: الحقيقة الكاملة لوفاة مدير مدرسة المنيا سليمان عبدالحميد

اغتصاب وتحرش جنسى.. محاكمة ممثل هوليوود كيفن سبيسى فى لندن

اللواء هشام آمنة: توفير 1.5 مليون فرصة عمل من خلال برنامج "مشروعك"

رئيس مدينة سيوة يوزع 3 عجول على أهالي "أم الصغير" (صور)

بعد انتهاء عيد الأضحى| الإجازات المتبقية عام 2023 وجدول عطلات شهر يوليو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسي.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

صور

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

شعب بيحب يفرح

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين

بريطانيا وأستراليا وكندا يطالبون حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها ببناء وحدات استيطانية

"الخارجية الفلسطينية" تطالب بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب