أميرة وفاطيما.. نساء في حياة الفنان الراحل عزت أبو عوف

تخيله بعض جمهوره أن حياته خالية من الحب، عبارة عن كوميديا فقط، بسبب شخصياته الكوميدية التي كان يظهر فيها بأفلامه ومسلسلاته، إلا أن للحب دور قوي في حياة الراحل عزت أبو عوف الذي تحل اليوم ذكرى وفاته بعد تأثره بوعكة صحية رحل على إثرها في 2018.

في لقاء تلفزيوني سابق، رأى الفنان الراحل أنه في حاجة دائمة إلى الحب؛ لأنه يمثل له ثقة وأمان، كما أنه لم يحب سوي مرتين وفي المرتين تزوج فيهما، فكانت أول امرأة دخلت حياته هى زوجته الأولى فاطيما، التي نجحت في أن تخرجه من حالة اكتئاب سيطرت عليه بعد حل فريق "4 إم".

وأحبّ أبو عوف فاطيما في سن صغير جدًا حيث كان يبلغ من العمر 19 عامًا، وكانت فاطيما تصغره بـ 5 سنوات وقال عنها في لقائه ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" أنه بعد رحيلها ظل يحبها وعلى الرغم من زواجه مرة ثانية إلا أنه ظل مرتدي خاتم زواج "فاطيما" حتى فارق الحياة.

توفيت "فاطيما" 2012 ومن وقتها وتغير كل شيء في حياة أبو عوف، خاصة صحته مر بصدمة عصبية قوية لم يستطع تجاوزها إلا بعد سنوات، ليفاجئ أنه لديه مشاكل في القلب وصلت إلى انسداد الشرايين وخضع في 2015 لعملية قلب مفتوح.

وقبل وفاة الفنان الراحل تزوّج من مديرة أعماله أميرة التي كانت تهتم به وبصحته، إلا أنه تعرض للكثير من الانتقادات والاعتراضات على هذه الزيجة إلا أنه لم يهتم بهذا لأنه أحب أميرة، ورحل وهو في قلبه حب "أميرة وفاطيما"، ولم يحب غير الاثنين فقط.