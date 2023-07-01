الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي 2023.. وما هي موانع الترقية؟

يبحث العديد من الموظفين عن تفاصيل الترقيات الجديدة لعام 2023 وذلك بالتزامن مع شهر يوليو، حيث أعلنت الحكومة الكثير من التفاصيل عن الترقيات الخاصة بالموظفين، فى هذا السياق نكشف خلال السطور المقبلة كل شيء عنها والأوراق المطلوبة للترقيات وكل ما يجب معرفته عنها.

بحسب ما أعلن مجلس الوزراء عن الترقيات الخاصة بالموظفين لعام 2023 والتى يتم الإستعلام عنها بالرقم القومى فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، وأكد مجلس الوزراء في بيانه أنه سيتم إصدار القواعد التنفيذية للقرار وإطلاق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه لاحقاً، وينص مشروع ترقيات الموظفين لعام 2023 على أنه اعتبارا من مطلع يوليو القادم يرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2023 مددا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا.

ويوجد العديد من الموانع التى تعمل على منع ترقيتك كومظف فى عام 2023، وتكون الموانع كالتالي حسبما تم الإعلان عنها

1_إذا كان الموظف معارًا.

2_ إذا كان حاصلًا على إجازة بدون أجر، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.

3_ إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو مدد تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.

4_ إذا كان محالًا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.

ويمكنك متابعة الترقيات الخاصة بك من خلال الموقع الرسمي للتنظيم والإدارة حيث يمكنك الاستعلام من خلال رقمك القومي عبر الرابط التالي https://promotion.caoa.gov.eg/LevelCal.aspx