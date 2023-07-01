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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

5 هزات أرضية فى سوريا خلال 24 ساعة

سوريا
سوريا

أعلن المركز السوري للزلازل، تسجيل 5 هزات أرضية، خلال الـ24 ساعة الماضية، تراوح قدرها بين 1.5 و3.2 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح المركز في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم السبت، أن محطات الشبكة السورية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة الخامسة و22 دقيقة من صباح اليوم، هزة في البحر المتوسط شمال غرب اللاذقية بنحو 60 كليومترا بقدر 2.3 درجة، وهزة في البحر المتوسط غرب طرطوس بنحو 100 كليومتر بقدر 2.9 درجة، وهزة جنوب غرب طرطوس بقدر 1.5 درجة.

وأشار المركز إلى أنه تم رصد هزة فى البحر الأحمر شمال غرب قبرص 2.3 درجة، وهزة بقدر 3.2 درجة وسط تركيا.

المركز السوري للزلازل هزات أرضية ريختر وكالة الأنباء السورية البحر المتوسط اللاذقية

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