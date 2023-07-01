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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

في محاولة للنجاة من الهبوط.. خالد عيد مديرا فنيا لغزل المحلة خلفا لرضا شحاتة

خالد عيد
خالد عيد

قرر مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة أسامة خليل، الاستغناء عن خدمات الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة رضا شحاته وتعيين خالد عيد مدير فنيا للفريق قبل مرحلتين فقط من نهاية الدوري الممتاز.

ويحتل غزل المحلة المركزالسابع عشر في جدول الدوري برصيد 32 نقطة ويخوض مواجهة مصيرية أمام البنك الأهلي 35 نقطة في الأسبوع الثالث والثلاثين.

كان رضا شحات قد تولى تدريب فريق غزل المحلة خلفا عبد الباقي جمال وقاد الفريق في 7 مباريات منها 6 مواجهات في الدوري ومباراة واحدة في كأس مصر ولم يحقق الفريق أى فوز في المباريات السبع وجمع نقطتين فقط من 6 مباريات في الدوري بالتعادل مع سيراميكا كليوباترا والمصري والهزيمة أمام سموحة وبيراميدز وإنبي والزمالك.

كما خسر أمام حرس الحدود في دور ال32 لبطولة كأس مصر ولم يسجل الفريق سوى ثلاثة أهداف في المباريات السبع ودخل مرماه 11 هدفا مما جعل الفريق يتراجع للمركز قبل الأخير ويصبح مهددا بقوة بالهبوط للقسم الثاني.

خالد عيد هو المدير الفني الرابع لغزل المحلة بعد القبرصي بابا فاسيليو الذي قاد الفريق في بداية الموسم وحقق معه نتائج رائعة وعبد الباقي جمال ورضا شحاتة وكان خالد عيد قد قاد فريق الترسانة هذا الموسم في دوري القسم الثاني لكنه رحل قبل نهاية الدوري بعدة  أسابيع بعدما فشل في قيادة الفريق للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز ودوري المحترفين.

الدوري المصري الممتاز غزل المحله خالد عيد رضا شحاتة البنك الأهلي

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