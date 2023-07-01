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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث: روسيا لعبت تكتيكًا عسكريًا جديدًا باستنزاف القوات الأوكرانية فى باخموت

جريدة الدستور

قال الدكتور محمود الأفندي، الباحث في الشؤون الروسية، إن روسيا لعبت تكتيكا عسكريا جديدا عن طريق استنزاف القوات الأوكرانية في مدينة باخموت، وفي الوقت نفسه جهزت خطوط الدفاع والخنادق وما يسمى بالآليات العسكرية عن طريق الهندسة العسكرية، فمن الصعب اقتحام القوات الأوكرانية لها، حيث إنها لم تستطع حتى الآن اقتحام خط الدفاع الروسي الأول.

وأكد خلال مداخلة له على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، أن هناك هجوما قويا آخر سيتم في الأيام القريبة عاجلا من قبل الجيش الأوكراني؛ لأن كييف تريد أن تقدم قبل اجتماع الناتو تقديم أي مصدر عسكري معين، لتكون حجة لطلب المساعدات العسكرية والاستمرار في التمويل للجيش الأوكراني بشكل أكبر وأضخم.

في سياق آخر؛ أعلن فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، تنفيذ قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بفرض عقوبات على أكثر من 190 شخصا، معظمهم يحمل الجنسية الروسية، و291 كيانا قانونيا.

وقالت الرئاسة الأوكرانية، إنه تم فرض عقوبات على شركة الخطوط الجوية الجورجية التي استأنفت رحلاتها إلى روسيا، موضحة أن العقوبات تدخل حيز التنفيذ يوم نشرها، معلقة: "وأضاف البيان: (فُرضت عقوبات على إيرينا كوستينكو مواطنة روسية وعضو فيما يسمى "مجلس الشعب لجمهورية دونيتسك الشعبية" وصاحب شركة الخطوط الجوية الجورجية تاماز جياشفيلي، إلى جانب بعض الكيانات القانونية في كازاخستان وبيلاروسيا وقبرص وجورجيا".

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