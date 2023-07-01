بعد شهرين من وفاته.. عمرو سلامة يكشف آخر صورة التقطها مصطفى درويش

كشف المخرج عمرو سلامة، آخر صورة التقطت للفنان الراحل مصطفى درويش، قبل رحيله بثلاثة أيام من خلال تصويره بفيلم "شماريخ" والذي منعه الموت من استكمال دوره فيه.

ونشر المخرج عمرو سلامة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، صورة الراحل مصطفى درويش وكتب: "مع انتهاء تصوير فيلم شماريخ نتذكر النجم الذي صعد بسرعة ثم ذهب إلى السماء، فقيدنا الغالي الممثل مصطفى درويش، كنا نتمنى أن تظل معنا وتكمل معنا الرحلة لكني أظنك في مكان أفضل وأسعد وأجمل".

وتابع: "التقطت هذه الصورة من التصوير، بيومين أو ثلاثة قبل وفاته، ويوم وفاته كان قبل العودة للتصوير أيضا بأيام، كان يومها مفعم بالبهجة والحيوية ويحكى لنا النوادر والطرائف عن تصوير أدواره في مسلسلات رمضان ولم يظهر عليه تعب أو ضيق".

وواصل سلامة: "الموت حق، ولا يدري إنسان كيف أو متى يموت، ولكنه لا ينتهي طالما يتذكره الناس ويفكرون فيه.. التعازي لكل أقاربه وأصدقائه ومحبيه".

ورحل الفنان مصطفى درويش قبل شهرين في مايو من العام الجاري، عن عمر ناهز 43 عاما.