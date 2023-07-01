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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

“the ayoub sisters” تستعد لإحياء حفل ضمن حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

الأختين أيوب
الأختين أيوب

أعلنت فرقة الأختين أيوب “the ayoub sisters”، عن استعدادهم للمشاركة في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث باسكتلندا يوم الأربعاء الموافق 5 من شهر يوليو الجاري.

ويعد حفل التتويج بمثابة احتفال ديني رمزي يتم من خلاله تتويج الملك فضلًا عن الفعل المادي بوضع التاج على رأسه.

ويضفي حفل التتويج الطابع الرسمي على دور الملك كرئيس لكنيسة إنجلترا، ويؤشر على تغير ألقابه وسلطاته، ومع ذلك ليس من الضروري في الواقع أن يكون هناك حفل تتويج للملك ليصبح ملكا، فقد حكم إدوارد الثامن دون حفل تتويج، وأصبح تشارلز ملكا تلقائيا لحظة وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

جدير بالذكر أن، عرفت فرقة أيوب سيسترز،  أو الأختين أيوب بتقديمهن توليفة موسيقية من روح المزيكا الكلاسيكية بالاتكال فقط على الكمان والتشيللو،  وتجمع بين الأختين سارة ولورا أيوب،  وهن أختين مصريتين نشأن في إسكتلندا، ودرسن فى الكلية الملكية للموسيقى فى لندن، ولفتن إليهن الانظار مؤخرًا بعزفهمن أمما الرئيس السيسى فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

الفعل السيس الرئيس السيس الرئيس الرئيس السي الجار الانظار تعدا تعداد تتويج الملك تشارلز الثالث ترا تتويج الملك تشارلز

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