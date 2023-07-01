لؤى ضيف "مساء dmc" مع إيمان الحصرى.. الليلة

يحل كل من الفنان لؤى والفنان اللبناني نيقولا معوض، في سهرة رابع أيام العيد، اليوم السبت، وذلك في تمام الساعة 9 مساء على شاشة قناة dmc، ببرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري.

يذكر أن آخر أعمال الفنان لؤي، فيديو كليب يحمل عنوان “آخر نسخة”، من إخراج عادل سرحان الذي أظهر لؤي بصورة مختلفة عن أعماله السابقة في قالب استعراضي رومانسي، وتم التصوير في دبي بأحدث الأجهزة الحديثة.

ومن المنتظر أن يحل الفنان عصام كاريكا ضيفا على البرنامج، غدا الأحد، مع فرقته الموسيقية، وتقديم مجموعة من أشهر أغانيه الشعبية التي يحبها جمهوره.