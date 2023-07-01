رحلة المعلمة بدرية من ربة منزل لأقدم جزارة في المدبح

لها طلتها الخاصة بها، شكلها مميز خاصًة باللون الأحمر الذي يعلو فوق وجنتيها، عملت بدرية السيد صاحبة الـ54 عامًا، في المدبح منذ أن كان عمرها 14 عامًا، لم تحظى "بدرية" بالتعليم، بسبب ضيق يد الأسرة آنذاك، وعدم قدرتها على الذهاب للمدرسة للدراسة بها، ففضلت أن تكون اليد اليمينى لوالدها، وساندته حتي شربت منه المهنة وأحبتها كثيرًا، حتى قررت أن تصبح أول سيدة تعمل في المدبح.

المعلمة بدرية، أو كما يطلق عليها الجميع "سيدة المدبح"، يعرفها الكثير من الكبير للصغير، وطأت بدرية بقدميها المدبح منذ حوالي 50 عامًا، حيث ذهبت مع والدها لأول مرة هناك ، تروي حكايتها لـ"الدستور": "مكنتش عارفة إني هيجي يوم عليا واشتغل في المدبح، أو إني أبقي سيدة المدبح زي ما بيقولوا وأقف وأدبح بنفسي كمان، الموضوع في الأول كان غريب للغاية وكنت استغرب نفسي قبل أى شخص آخر أرى في عيونه نظرات الاستغراب والتساؤل".

تعمل "بدرية" بمدبح السيدة زينب، منذ حوالي 50 عامًا، لديها 5 أولاد، توارثت هذه المهنة عن والديها وتحبها ولا تجد صعوبة فيها على الإطلاق، وورثتها أيضًا لابنها الذي تطلق عليه اسم "حمدي"، تكمل حديثها: "أول مرة دبحت كنت خايفة جدًا بس بعد كده الموضوع بقي تعود بل بحاول أطور من نفسي طوال الوقت في المهنة وأكون أكثر احترافية ".

بالرغم من كونها امرأة عصامية تعمل بمهنة ذات طابع رجولي بنسبة كبيرة، إلا أنها تفصل بين عملها في السوق والمنزل، ففي بيتها يحضرها دور الأنثى وفي العمل تصبح كالرجال، تتابع لنا في الحديث قائلة: "انا وقفت وبقيت أنا راجل البيت خاصًة إن جوزي كان ضيق عليا في الفلوس، وكان لازم أنزل واكمل شغل عشان أعرف أصرف على نفسي وعلى ولادي، وهتفضل دي شغلانتي وشغلانة ولادي لحد ما أموت، مقدرش اتنفس لو سيبتها".

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