بعد 9 سنوات.. توتنهام يُعلن رحيل وينكس إلى ليستر سيتى

أعلن ليستر سيتي الإنجليزي، رسميًا، اليوم السبت، عن ضم هاري وينكس قادمًا من صفوف توتنهام لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وأكد السبيرز رحيل وينكس إلى الثعالب بعد 9 سنوات قضاها داخل الفريق، حيث تشير التقارير إلى تكلفة الصفقة بما يقارب 10 ملايين جنيه إسترليني.

صاحب الـ27 عامًا لعب الموسم الماضي معارًا من توتنهام لصفوف سامبدوريا الإيطالي وشارك في 20 لقاء.

We are pleased to confirm the transfer of midfielder Harry Winks from Tottenham Hotspur on a three-year-deal, subject to EFL approval 🦊 — Leicester City (@LCFC) July 1, 2023

ولعب وينكس مع توتنهام 9 مواسم بداية من موسم 2014 وشارك في 203 لقاءات وسجل 5 أهداف.

وكان ليستر سيتي هبط للدوري الإنجليزي الدرجة الأولى الموسم المنصرم، بعدما قضى 7 سنوات في البريميرليج.

وينكس يأتي كتعويض لرحيل ثنائي ليستر جايمس ماديسون إلى توتنهام ويوري تيليمانس إلى صفوف أستون فيلا.