البطريرك يونان يبدأ زيارته الرعوية إلى إيبارشية سيّدة النجاة في أمريكا

وصل غبطة البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، إلى مطار ديترويت الدولي بولاية ميشيغان، للقيام بزيارة رعوية إلى إيبارشية سيّدة النجاة في الولايات المتّحدة الأميركية، بدعوة من راعيها مار برنابا يوسف حبش، يرافقه المونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية.

وكان في استقبال غبطته بالمطار صاحب مار برنابا يوسف حبش مطران أبرشية سيّدة النجاة في الولايات المتّحدة الأميركية، والآباء الخوارنة والكهنة الذين يخدمون في ولاية ميشيغان، وبعض المؤمنين.

ثمّ توجّه غبطته إلى كاتدرائية مار توما في ديترويت، حيث رفع صلاة الشكر للرب على وصوله بالسلامة.

وألقى المطران يوسف حبش كلمة طيّبة عبّر فيها عن شكره الجزيل لغبطته على تلبيته الدعوة والقيام بهذه الزيارة الرسولية الأبوية التي هي مصدر بركة للأبرشية، لافتاً إلى "أنّنا لا نرحّب بكم في بيتكم، فأنتم ربّ البيت"، سائلاً الرب يسوع "أن يديمكم ويبارك بصلاتكم ورعايتكم كنيستَنا السريانية في كلّ مكان، وكلَّ من يحبّ الرب والكنيسة بقلب صافٍ".

ونوّه بخدمة الكهنة في الأبرشية بروح المحبّة والغيرة والتفاني، طالباً بركة غبطته وصلواته المستجابة من أجل الأبرشية، إكليروساً ومؤمنين.

وردّ غبطة البطريرك بكلمة أبوية شكر في مستهلّها سيادته "على دعوتكم وكلمتكم واستقبالكم الأخوي، هذا الاستقبال الذي يفرحنا كثيراً، ويسعدنا جداً أن نقوم بزيارة هذه الأبرشية الحبيبة والعزيزة على قلبنا"، شاكراً أيضاً الآباء الخوارنة والكهنة والمؤمنين الحاضرين.

ونوّه غبطته إلى الصعوبات والتحدّيات التي تجابه الكنيسة والمؤمنين في هذه الأيّام، ولا سيّما في بلاد الغرب، مشدّداً على أهمّية الصلاة وتجديد الثقة بالله الذي يرعانا ويقوّينا كي نتابع خدمتنا كشهود فاعلين له وناشرين لكلمته.

وكان قد شارك غبطة البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، في القداس الذي احتفل به صاحب الغبطة يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، بمناسبة عيد هامتي الرسل مار بطرس ومار بولس، واليوبيل الكهنوتي الذهبي لغبطته، وذلك في بازيليك القديس بولس، حريصا.