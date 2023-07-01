"فيفا" يُوافق على تطبيق قانون التسلل الجديد بشكل تجريبى الموسم المقبل

كشف موقع "DirectTVSports" الإسباني اليوم، عن موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تطبيق قانون التسلل الجديد بكشل تجريبي.

وقال التقرير، إن القانون هو أن اللاعب المهاجم يجب أن يكون متقدما بكامل جسمه وليس جزءا منه.

وأوضح التقرير، أن تجربة القانون ستكون فقط في السويد وهولندا وإيطاليا، خلال بعض المباريات.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت عن 5 تعديلات جديدة في قوانين كرة القدم في يناير الماضي سيتم تطبيقها العام الجديد.

وفي اجتماع مع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB -الجهة المسئولة عن سن قوانين كرة القدم- الأسبوع المقبل، سيتم الحديث عن التقليل من إهدار أي وقت، وتقليل مدة الاحتفالات بالأهداف، فلن يتم السماح للفريق المسجل، بتجاوز دقيقة واحدة بعد الهدف.

وما حدث في كأس العالم بقطر، من حارس الأرجنتين، إيميليانو مارتينيز، فتح ملف قاعدة أخرى، فسيتم منع حارس المرمى من تشتيت انتباه اللاعب المسدد، في ضربات الجزاء، كما سيحصل الحكم الرابع على فرصة أكبر لمساعدة حكم الساحة في القرارات المعقدة. وفي حال تمت الموافقة على هذه التعديلات، فسوف تدخل حيز التنفيذ من موسم 2023/ 2024 وتحديدا بداية من يوليو المقبل.