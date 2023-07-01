إزالة 15 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية فى الجيزة

واصلت محافظة الجيزة جهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وحملات الرصد والمتابعة للتعامل الفوري مع كل التعديات وإزالتها في المهد.

وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتائج الحملات التي أسفرت عن ضبط وإزالة ١٥ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمراكز العياط والبدرشين ومنشأة القناطر.

وفي مركز ومدينة العياط تمت إزالة ٩ حالات تعدٍ وبناء مخالف عبارة عن سور بالبلوك الأبيض على مساحة 80م بارتفاع 4م بناحية عزبة على بك نطاق الوحدة المحلية بطهما والثانية عبارة عن حوائط حاملة بالدور الأول فوق الأرضي بدون ترخيص على مساحة 60م بارتفاع 4م بناحية قرية بمها، بالإضافة إلى إزالة صبه خرسانية بدون ترخيص على مساحة 60م بقرية طهما.

كما تم تنفيذ ٣ حالات إزالة رصدتهم المتغيرات المكانية ضمت إزالة في المهد صبة سقف ومبانى دور أول فوق الأرضى وتعد على الأرض الزراعية، بالإضافة إلى إزالة ٣ حالات شملت إزالة حوائط بالدور الأول أعلى الأرضي بعقار بقرية كفر قاسم وحالة تعد بالبناء والمخالفة عبارة عن حوائط حاملة من البلوك الأبيض بارتفاع 3م على مساحة 175م بقرية كفر حميد وإيقاف حالة شروع فى البناء خارج الحيز العمراني بقرية العطف.

وفي مركز ومدينة أوسيم تم ضبط ٤ حالات بناء مخالف ضمت إزالة ٣ حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالكوم الأخضر، بالإضافة إلى فك سقف الدور الأول فوق الأرضي لعقار مخالف بشارع ذبادي من شارع دولسي بمركز ومدينة أوسيم.

وفي مركز ومدينة البدرشين تمت إزالة تعد على الأرض الزراعية بعمل سملات عبارة عن صبه خرسانية تمهيدا للبناء على مساحة قيراط بناحية منشاة دهشور مركز البدرشين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم ضبط وإزالة مخالفة بناء بناحية بني سلامة عبارة مبني عشوائي بالطوب في المهد على مساحة 60م علي أراض زراعية.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام العيد في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي أعمال بناء مخالفة.

IMG-20230701-WA0009

IMG-20230701-WA0010

IMG-20230701-WA0011

IMG-20230701-WA0008

IMG-20230701-WA0007