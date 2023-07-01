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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الإسكوا" تعقد حلقة عمل حول التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية بالمنطقة العربية

الاسكوا
الاسكوا

تعقد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، يوم 4 يوليو 2023 الجاري، حلقة عمل حول التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية في المنطقة العربية، مشيرة إلى أن التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية، الذي أقرّته اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، يشكل المعيار الإحصائي الدولي لجمع البيانات عن الجرائم الجنائية. 

ويهدف التصنيف إلى تعزيز اتّساق إحصاءات الجريمة وقابليّة مقارنتها على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى تحسين القدرات التحليلية على الصعيدَين الوطني والدولي.

وتُنظّم الإسكوا، هذا الحدث بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، بمشاركة المعهد الوطني التونسي للإحصاء، وتهدف الحلقة إلى تعريف المشاركين من مكاتب الإحصاء الوطنية ومؤسسات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية بالتصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية، واستخداماته الرئيسيّة، ونقاط قوّته، والفرص والتحديات في إطار تنفيذه.

وكانت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا قد نظمت يوم 21 يونيو 2023، اجتماعاً إقليمياً لأعضاء اللجنة الفرعية حول المساواة بين الجنسين وذلك في شراكة مع جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وكان الهدف من هذا الاجتماع تعزيز قدرات أعضاء اللجنة الفرعية في مجال إعداد التقارير الوطنية بشأن الأطر والالتزامات الدولية، ولا سيما إعلان ومنهاج عمل بيجين +30 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وجاءت خطة وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 متقاطعة مع المجالات الحاسمة لمنهاج عمل بيجين، ضمن الهدف الخامس كمجال قائم حول المساواة بين الجنسين، بالإضافة للتقاطعات مع الأهداف الأخرى ذات العلاقة تعزيزا للالتزامات الدولية والإقليمية والوطنية نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.

واعتبرت خطة التنمية المستدامة 2030 أن المساواة بين الجنسين هي هدف بحد ذاته وشرط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى، وتعتبر الآليات الوطنية للمرأة والتي تم تأسيسها بموجب إعلان ومنهاج عمل بيجين، الجهة المعتمدة من قبل الدول لدعم ومتابعة تنفيذ مجالات الاهتمام الاثني عشر الخاصة بمنهاج عمل بيجين.

الامم المتحدة الأمم المتحدة الاقتصادية الإسكوا التصنيف الدولي للجريمة المعيار الإحصائي

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