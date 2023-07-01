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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مقتل موظف تدخل لفض مشاجرة بقرية في الشرقية

مشاجرة
مشاجرة

لفظ موظف أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، إثر تدخله لفض مشاجرة بين أهل زوجته وآخرين نطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول "أمير ال ك" - 45 عامًا، موظفًا ومقيم المرج القاهرة، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى منيا القمح تحت تصرف النيابة العامة.

وتبيّن من التحريات الأولية التي باشرها ضباط مباحث منيا القمح، أثناء تواجد المجني عليه لزيارة عائلية لأسرة زوجته للتهنئة بعيد الأضحى بمركز منيا القمح، حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين أسرة زوجته وأخرين وأثناء تدخله لفض المشاجرة لفظ أنفاسه متأثرًا بإصابته بتوقف بعضلة القلب إثر التعدي عليه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، من ضبط طرفيّ المشاجرة، وتحرر عن  الواقعة المحضر رقم 5469 إداري مركز منيا القمح لسنة 2023، وتم إحالته للنيابة العامة التي أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة الأحرار التعليمي، وانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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