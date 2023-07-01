إقامة عزاء المخرج إيهاب أبو زيد في شيراتون غدا

قررت أسرة المخرج الراحل إيهاب أبو زيد إقامة العزاء غداً الأحد بدار مناسبات مسجد أبو بكر الصديق بشيراتون.

ومن المقرر أن يقام العزاء بداية بعد صلاة المغرب.

وشيعت جنازة أبو زيد أمس من التجمع الخامس بعد صلاة الجمعة بحضور كبير من الأهل والأاصدقاء والوسط الإعلامي، وحرص عدد كبير من الإعلاميين على نعي الفقيد عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الجمعة، المخرج إيهاب أبو زيد رئيس شبكة قنوات “النهار” بسبب أزمة قلبية مفاجئة، وشيعت جنازته أمس بعد صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس.

المخرج الراحل له مسيرة مهنية هائلة في عالم الفن والإعلام، فكانت النشأة من خلال أسرة فنية حيث كان والده كان مديرا عاما لإدارة التمثيليات في إذاعة البرنامج العام وكبير مخرجي الإذاعة، وهو ما سمح له بأن ينشأ خلال فترة التكوين في الإذاعة.