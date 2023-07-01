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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

معلم فيزياء يقدم نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة 2023 قبل امتحان الغد

علاء حمزة معلم الفيزياء
علاء حمزة معلم الفيزياء

تستأنف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غدًا الأحد، امتحان مادة الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة 2023، وتعتبر مادة الفيزياء من المواد التى تقلق الطلاب.

 

وفى هذا السياق يقدم علاء حمزة كبير معلمى الفيزياء، نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة قبل امتحان غدًا حيث  اقترب العام الدراسي على الانتهاء.


وقال علاء حمزة فى نصائحه التى وجهها لطلاب الثانوية العامة عبر الدستور كالتالى: 


١- النوم مبكرا والبعد عن السهر حتى تكون في كامل لياقتك العقلية حتى يكون لديك القدرة على التركيز والتفكير وربط المعلومات واستنتاج المعلومات
٢- قراءة الأسئلة بتركيز عالى، لأن كل لفظ له معنى في اختيار القانون المناسب
٣- عدم الانتظار والوقوف أمام الأسئلة الصعبة، حتى لا يضيع الوقت
٤-البدء بالأسئلة السهلة، وترك الأسئلة الطويلة والتي تحتاج إلى تفكير لنهاية الامتحان، 
 

ويستأنف طلاب الثانوية العامة، غدا الأحد، امتحانات الدور الأول للثانوية العامة، حيث من المقرر أن يؤدى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، وذلك حسب الجدول المعتمد لامتحانات الثانوية العامة.

وفي إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بفتح أبواب اللجان بداية من الساعة ٨.١٥ صباحا، تهيب وزارة التربية والتعليم بأبنائها الطلاب الوصول مبكرا للجان الامتحانات للانتهاء من كافة اجراءات التفتيش بدقة بالإضافة إلى كتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية، قبل بداية الامتحان بـ١٠ دقائق.

 

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