أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية يعود إلى القاهرة الإثنين

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى القاهرة؛ بدءًا من يوم الإثنين المقبل الموافق 3 يوليو الجاري؛ حيث يعود حجاج محافظات الجيزة والإسماعيلية والمنوفية وعددهم 500 حاج من مطار جدة إلى القاهرة.

وأضافت القباج أن المؤسسة القومية لتيسير الحج وضعت جداول التفويج قبل بدء موسم الحج، حيث تقوم على تقسيم حجاج الجمعيات الأهلية وعددهم 5250 حاجا إلى مجموعتين؛ المجموعة الأولى تبدأ من المدينة المنورة، ثم تسافر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، على أن تسافر مباشرة عقب انتهاء المناسك إلى القاهرة من مطار جدة، أما المجموعة الثانية، فتبدأ رحلتها من مكة المكرمة، ثم تسافر إلى المدينة المنورة عقب أدائها مناسك الحج، على أن تعود إلى القاهرة من مطار المدينة المنورة.

من جانبه، قال أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، إن إدارة البعثة ستبدأ في تفويج المجموعة التي بدأت رحلتها من مكة المكرمة، إلى المدينة المنورة، بداية من غد الأحد الموافق 2 يوليو، وعددهم يبلغ 685 حاجا، وهم حجاج محافظات القاهرة وجنوب سيناء والفيوم والقليوبية، على أن يتم استكمال تفويجهم تواليا إلى المدينة المنورة.

وأضاف عبدالموجود أن البعثة نسقت مع شركة مصر للطيران لنقل حجاجنا العائدين إلى القاهرة وتفويجهم للمطار قبل موعد السفر وفقا للوقت المحدد من قبل شركة مصر للطيران، كما توفّر البعثة خدمة نقل الحقائب للحجاج منذ خروجهم من الغرف، وحتى استلامها في مقرات المدينة المنورة أو جدة.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن عدم وجود إصابات بين صفوف حجاج الجمعيات الأهلية حتى الآن.

وشهدت مخيمات مشعر منى عملية تنظيمية رائعة، حيث يتوافر بها جميع احتياجات الحجاج المعيشية، بداية من الخيام النموذجية المكيفة الهواء وبوفيه مفتوح للوجبات، بالإضافة إلى الفاكهة والمشروبات الباردة والساخنة.