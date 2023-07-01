"كَيْفَ تَقْرَأُ؟" .. عظة الأنبا فيلوباتير في نهاية العام الدراسي بـ بأبو قرقاص

نظمت إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس، حفلًا بمناسبة نهاية العام الدراسي بـ "مركز البابا أثناسيوس الرسولي لدراسة الكتاب المقدس" التابع للإيبارشية، في كنيسة الشهيد مار مينا بمدينة الفكرية.

ترأس الاحتفالية نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية وعدد من الكهنة والشعب.

حيث ألقى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية كلمة تحت عنوان"كَيْفَ تَقْرَأُ؟، وسلّم شهادات التقدير على ٣٣ من أبناء الإيبارشية مِمَن أنهوا دراستهم في دورة "بانوراما كنائس سفر الرؤيا".

كما وزّع الهدايا التذكارية الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية على عدد من الآباء الكهنة والمدرسين بالمركز.

"هويتنا الإنسانية" في أمسية لشباب وشابات إيبارشية أبو قرقاص

وكانت قد نظمت إيبارشية أبو قرقاص، حفل لشباب وشابات الإيبارشية بعنوان "هويتنا الإنسانية"، في بيت مار مينا للمؤتمرات بمنهري التابع للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية.

بدأت الاحتفالية التي ترأسها نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية بصلاة القداس الإلهي وعدة فقرات روحية، وشارك بها حوالي ١٦٤ شاب وشابة من مختلف كنائس الإيبارشية.