الأمن الروسى عن نشر أسلحة نووية لـ الناتو فى بولندا: "لا تضم إلا المهووسين"

حذر دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، من نشر أسلحة نووية لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في بولندا، يهدد باستخدامها بشكل فعلي لاحقًا.

وأكد مدفيديف، في تصريحات له نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، أن بولندا تريد الانضمام بالمشاركة في برنامج الناتو بشأن الاستخدام المشترك للأسلحة النووية قائلًا: «لا تضم في صفوفها اليوم إلا المنحطين المهووسين».

وكان قد قال سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» تمارس ضغوطا على روسيا والصين من أجل فرض هيمنتها في مجال الأسلحة النووية.

وأكد أن موسكو تحافظ على تفوقها في الأسلحة النووية كإجراء مضاد لموازنة التفوق العسكري لـ الناتو، مؤكدًا أن نشر أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا لا ينتهك معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.