أشعل صراع الهبوط.. "الداخلية" الفائز الأكبر فى الأسبوع الـ32 للدورى الممتاز

لم يكن فوز الداخلية على المقاولون بالهدف الذي سجله عبدالعزيز سيد من ركلة جزاء مجرد انتصار منح الفريق ثلاث نقاط وحافظ على آماله في البقاء بدوري الكبار، لكنه أشعل صراع الهروب من شبح الهبوط بين 8 فرق هى: سموحة والبنك الأهلي والإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا وأسوان وطلائع الجيش والداخلية وغزل المحلة.

الداخلية هو الفريق الوحيد بين الفرق التي تعاني من شبح الهبوط الذي نجح في تحقيق الفوز في الأسبوع الثاني والثلاثين للدوري واستفاد من تعثر كل منافسيه، حيث خسر غزل المحلة أمام الزمالك بهدفين نظيفين وخسر سموحة أمام بيراميدز 2-5 والبنك الأهلي أمام الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، بينما تعادل الإسماعيلي مع أسوان بهدف لكل منهما وطلائع الجيش مع سيراميكا كليوباترا بدون أهداف.

وما يزيد من قيمة انتصار الداخلية على المقاولون أنه تحقق في غياب سمير فكري أبرز لاعبي الفريق وهدافه في الدوري برصيد 9 أهداف وتتبقى للداخلية مباراتان أمام الإسماعيلي وأسوان الفوز بهما يضمن له البقاء دون انتظار نتائج الفرق المنافسة.

بعد انتهاء الأسبوع الثاني والثلاثين أصبح صراع الهروب من شبح الهبوط يضم 8 أندية هى سموحة ورصيده 36 نقطة والبنك الأهلي برصيد 35 نقطة وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلي ولكل منهما 34 نقطة وطلائع الجيش وأسوان ولكل منهما 33 نقطة والداخلية وغزل المحلة ولكل منهما 32 نقطة وستكون هناك مواجهات مباشرة بين بعض هذه الفرق في الأسبوع الثالث والثلاثين وقبل الأخير، حيث يحل البنك الأهلي ضيفا على غزل المحلة ويستضيف الداخلية فريق الإسماعيلي ويلتقي طلائع الجيش مع أسوان، بينما سيلعب سموحة مع إنبي وسيراميكا كليوباترا مع بيراميدز .

ومن المنتظر أن تعلن رابطة الأندية المحترفة خلال الساعات المقبلة مواعيد مباريات الأسبوعين الأخيرين في الدوري وباقي مباريات الأهلي المؤجلة أمام الزمالك والمصري وبيراميدز.