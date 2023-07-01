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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أول تعليق من محافظة القاهرة على "تعليق لحمة في عمود مونوريل"

بعد إزالة آثار الأضحية
بعد إزالة آثار الأضحية من أحد أعمدة المونوريل

قالت محافظة القاهرة إن واقعة قيام أحد محال الجزارة بالتعدي على أحد أعمدة المونوريل، حدثت أول أيام عيد الأضحى المبارك، وقامت الأجهزة المعنية بحي شرق مدينة نصر بإزالتها على الفور في حينه وتحررت المحاضر القانونية اللازمة ضد المخالف.

وأهابت محافظة القاهرة بالمواطنين الحفاظ على الممتلكات العامة والبيئة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية، مؤكدة وجود رقابة مشددة بالشوارع لمنع المخالفات واتخاذ الاجراءات الحاسمة حيالها.

ومن جهته أوضح الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة أن ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قيام أحد الجزارين مستغلاً بالمخالفة أعمدة المنوريل في الذبح.

وأشار صابر في بيان له إلى أن الجزار يدعي "عبد الحميد سيد علي أحمد" (جزارة أبو علي) بالعنوان 2 شارع عبد القاهر الجرجاوي شرق مدينة نصر.

وأكد نائب محافظ القاهرة أنه تم تحرير محاضر إتلاف ممتلكات عامة ومحاضر بيئة ومحاضر إشغال طريق لإحالته إلي النيابة العامة وإتخاذ الإجراءات القانونية وتم نظافة الموقع وإعادة الشيء إلى ما كان عليه.

بعد إزالة آثار الأضحية من أحد أعمدة المونوريل

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المونوريل أضحية بأعمدة المونوريل محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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