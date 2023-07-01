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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مفتي الجمهورية يُهنئ خادم الحرمين وولي العهد بنجاح موسم الحج

د. شوقي علام
د. شوقي علام

توجه  الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص وأصدق التهاني القلبية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد السعودي، سمو الأمير محمد بن سلمان، والمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1444 هجرية، وإتمام ضيوف الرحمن لمناسك الحج بسهولة ويسر.

وقال مفتي الجمهورية، في بيانه، اليوم السبت: "إن ما نراه كل عام من تطور ملحوظ فيما تقدمه السلطات السعودية من خدمات وتيسيرات لحجاج بيت الله الحرام واستخدام أحدث التقنيات لتأمين سلامة الحجاج والتسهيل عليهم  أمر يدعو إلى الإشادة والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ووزارة الحج السعودية والرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، وكافة الهيئات التي شاركت في تنظيم استقبال ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم على أتم وجه".

وأضاف مفتي الجمهورية، أن نجاح موسم الحج هذا العام بهذا الشكل الرائع خير دليل على ما تبذله المملكة السعودية من مجهودات كبيرة تزداد كل عام، قيامًا بهذه المهمة الجليلة؛ وهي خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام الذين يأتون من كل فج عميق لأداء هذا الركن الأعظم من أركان الإسلام.

واختتم مفتي الجمهورية تصريحاته بتوجيه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد السعودي، سمو الأمير محمد بن سلمان، ووزارة الحج والعمرة، والرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وجميع الهيئات والمؤسسات التي ساهمت في إنجاح موسم الحج هذا العام وخدمة حجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن.

الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية هيئات الإفتاء في العالم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مناسك الحج خادم الحرمين الشريفين

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