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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

40 درجة مئوية.. موجة حر شديدة تضرب جنوب الولايات المتحدة الأمريكية

موجة حر
موجة حر

ضربت موجة حر شديدة جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة تكساس ولويزيانا، مصحوبة بدرجات حرارة تتخطى في أحيان كثيرة 40 درجة مئوية، التي تأثرت أيضا بتدهور جودة الهواء جراء حرائق الغابات في كندا المجاورة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وقالت الوسائل الإعلامية الأمريكية، إن هذا المعدل لا يستبعد خبراء أن يكون الاحترار المناخي أحد أسبابه.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة أعلنت عن وفاة 13 شخصًا على الأقل؛ بسبب موجة الحر التي ضربت البلاد منذ أسبوعين.

الولايات المتحدة الامريكية الولايات المتحدة الاحترار المناخي

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