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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع 3 أشقاء.. ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الإسماعيلية السويس أول أيام العيد

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

قالت مصادر طبية إن عدد ضحايا حادث اول يوم العيد بطريق الإسماعيلية السويس ارتفعت إلى وفاة 3 أشقاء.

وأوضحت المصادر أن شقيقين من أبناء قرية أبو سلطان لحقا بشقيقهما الثالث الذي لقي مصرعه في الحادث أول أيام عيد الأضحى وأنهم ظلوا يصارعان الموت خلال الأيام القليلة الماضية إلى أن لحقا به  قبل ساعات.

وأصيب في الحادث الأليم 14 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الإسماعيلية السويس، وتحديدا أمام  قرية سرابيوم في الإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتم نقل المتوفى الاول وقت وقوع الحادث إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، بقيادة اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمان شركة الدواجن بزمام قرية سرابيوم؛ ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 16 آخرين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث؛ للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  

ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات الإسماعيلية، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى.  

فيما بدأت النيابة التحقيق في الواقعة. 

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