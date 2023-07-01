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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير العيادات الطبية بمكة: الحجاج المصريين بصحة جيدة وأدوا مناسكهم بسهولة ويسر

الحجاج المصريين
الحجاج المصريين

رصدت قناة "النيل للأخبار"، اليوم السبت، مغادرة آلاف الحجاج مكة المكرمة بعد إتمام مناسك الحج، حيث بلغ عدد الحجاج هذا العام مليون و845 ألف مواطن من أكثر من 150 دولة، ومن بينهما حوالي 285 ألفًا من داخل المملكة العربية السعودية.

وعلى مدار السنوات الماضية، أنفقت المملكة مليارات الريالات لجعل مواقع ومشاعر الحج التي تشهد أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، لجعلها أكثر أمانًا، ومنها توسعة صحن الحرم المكي والنبوي.

وقال الدكتور محمد سعيد، مدير العيادات الطبية بمكة المكرمة: "نستعد لرمي الجمرات الأخيرة، ونتعجل بالعودة لمكة لتقديم الخدمة الطبية للحجاج المصريين المتواجدين بمختلف فنادق مكة".

ولفت مدير العيادات الطبية بمكة المكرمة، إلى أن البعثة الطبية تقدم الخدمة والتأمين الطبي للحجاج على أعلى مستوى بجميع أفرادها والأطقم الطبية والإدارية والفنية، مؤكدًا أن الحجاج المصريين بصحة جيدة، وأدوا مناسكهم بسهولة ويسر.

فيما قال الدكتور طارق نمير، مسؤول الطب الوقائي بالبعثة الطبية المصرية: "عند الوصول إلى مكة سنبدأ بحصر الحالات المرضية، وزيادة حملات التوعية للحجاج الذين سوف يستكملون رحلاتهم بالمدينة المنورة".

الحجاج المصريين صحة جيدة أدوا مناسكهم مناسكهم سهولة ويسر مدير العيادات الطبية بمكة

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