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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المطران عطا الله حنا: "الاحتلال يتمادى وشعبنا صامد والعالم يتفرج"

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، إن الاحتلال يتمادى في عدوانيته وشراسته وبطشه والاعتداء على شعبنا والعالم يتفرج ولا يحرك أحدا ساكنا باستثناء بعض البيانات الخجولة المفرطة بالدبلوماسية والتي نسمعها بين الفينة والأخرى.


وأضاف المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، أن شعبنا ليس لقمة سائغة للاحتلال وهذا الشعب يحق له أن يعيش بكرامة وحرية في وطنه وفي أرضه المقدسة، فاستباحة الدماء.

وتابع المطران، الفلسطينية والاعتقالات والاقتحامات وما تتعرض له مدينة القدس بنوع خاص إنما تعتبر وصمة عار في جبين الإنسانية ولا يجوز أن تستمر هذه الحالة فمن الأهمية بمكان أن يكون هنالك إدراك ووعي في عالمنا تجاه هذه المظالم التي يتعرض لها شعبنا وضرورة العمل على إنهاء الاحتلال لكي ينعم الشعب الفلسطيني بالحرية التي يستحقها والتي في سبيلها قدم وما زال يقدم التضحيات الجسام .


وتساءل رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إلى متى سوف تستمر هذه الجرائم وإلى متى سوف تكون هنالك استباحة للفلسطينيين واعتداءات على أرزاقهم وبلداتهم وأماكن سكناهم وأراضيهم؟".



وأشار المطران إلى أن ما هو مطلوب من الفلسطينيين هو أن يرتبوا أوضاعهم الداخلية وأن يعملوا على إنهاء الانقسامات وأن يتم ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي الذي يحتاج إلى الترتيب والتغيير نحو ما هو أفضل ونحو ما هو أحسن.


 

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