وزير الصحة السعودى يعلن نجاح الخطط الصحية لموسم الحج للعام الحالى

أعلن وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، اليوم السبت، نجاح الخطط الصحية لموسم الحج لهذا العام 1444هـ، وخلوه من أي تفشيات أو مهددات على الصحة العامة.

جاءت تصريحات الجلاجل، في بيان من مركز القيادة والتحكم في منى.

وأضاف وزير الصحة السعودي أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات الصحية بلغ أكثر من 400 ألف حاج، كما تم إجراء أكثر من 50 عملية قلب مفتوح، وأكثر من 800 قسطرة قلبية، إضافة إلى ما يزيد على 1600 جلسة غسيل كلوي، مع تقديم خدمات افتراضية عبر مستشفى صحة الافتراضي لأكثر من 4000 حاج.

وأشاد الجلاجل بالدور الذي قامت به لجنة الحج العليا برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودي، في تذليل جميع التحديات الصحية، لافتا إلى أنه لم تسجل حالات ذات أثر وبائي مؤثر على الصحة العامة في المشاعر بين الحجاج.

وأكد الجلاجل أن المنظومة الصحية السعودية عملت على الجاهزية بأكثر من 354 منشأة صحية عبر جميع القطاعات الصحية، لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، أسهم في تقديمها أكثر من 36 ألفا من الكوادر الصحية من جميع القطاعات الصحية، ساندهم فيها أكثر من 7600 متطوع.

وأعرب وزير الصحة السعودي عن شكره جميع الجهات الحكومية المشاركة على الدور التكاملي في تقديم الخدمات التي كان لها بالغ الأثر في إنجاح الخطط الصحية لحج هذا العام، وعدم حدوث أي تفشيات للأوبئة المنتشرة عالميا، من خلال التعاون والتكاتف في الجهود والممكنات لخدمة ضيوف الرحمن.