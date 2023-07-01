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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ذبح «30 عجل أضاحى» وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال عيد الأضحى بالمنوفية

ذبح الاضاحي
ذبح الاضاحي

كشف اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عن أنه تم الانتهاء من ذبح 30 عجل بقري أضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة بالمجان لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم ومشاركتهم أفراحهم خلال فترة الاحتفال بالعيد وذلك بالتنسيق الكامل مع جمعية الأورمان.

يأتي هذا في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية على التعاون الدائم والوثيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم يد العون والمساعدة  لتلك الفئات المستحقة في مختلف مراكز وقرى المحافظة تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي كونها أحد أهم المجالات التنموية.

وأوضح عادل ضرغام، مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، أن عملية الذبح بدأت من صباح أول أيام العيد بمجزر أشمون وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري للإشراف على عمليات الذبح والتعبئة والتغليف بطرق صحية وآمنة، لافتًا إلى أن عملية توزيع لحوم الأضاحي تتم بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة والاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة وكشوف الاستحقاق المعدة من قبل الجمعيات المشهرة لضمان وصول لحوم الأضحية لمستحقيها. 

وقدّم محافظ المنوفية أسمى آيات التهنئة القلبية لجميع أهالي وأبناء شعب المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مثمنًا جهود جمعية الأورمان ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لما يقدمونه من دور مهم وحيوي في خدمة وتنمية المجتمع.

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