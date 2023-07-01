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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توافد الٱلاف على أندية بورسعيد احتفالًا بعيد الأضحى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت الأندية المطلة على المجرى الملاحي بمحافظة بورسعيد، ونادي محافظة بورسعيد، والمنتجعات والقرى السياحية، توافد الآلاف من المواطنين،  للاستمتاع بعطلة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من البهجة والسرور.

ونظّم نادي السلام البحري احتفالية على أنغام السمسمية وسط حضور الآلاف من أعضاء النادي، حيث اصطحبت الأسر أبنائهم وذويهم للاستمتاع بالأجواء الصيفية وأجواء العيد، في جو يسوده المحبة والفرحة والسرور من أبناء المحافظة.

كما نظّم نادي العاملين بالمحافظة احتفالية كبري بالنادي شهدت حضور أكثر من ألف مواطن تفاعلوا مع العروض والفقرات الفنية التي قدمت.

واستقبل هلنان بور فؤاد في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، الآلاف من المواطنين من المحافظة وزوارها،  وذلك بعد أعمال التطوير التي شهدها منتجع هلنان السياحي، فضلًا عن إنشاء منطقة مطاعم وكافيتريات، والتي ساهمت في تحقيق واجهة حضارية مميزة لمدينة بورفؤاد أمام زائريها.

 وأكد عدد كبير من المواطنين وزوّار المحافظة على التغيير والطفرة الحقيقة التي جرّت على أرض بورسعيد، وظهروها بشكل حضاري وجمالي يعكس جهود الأجهزة التنفيذية واهتمام القيادة السياسية بمحافظة بورسعيد.

جدير بالذكر أن محافظة بورسعيد رفعت درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، كما أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة كثفت حملات النظافة بالطرق والحدائق العامة والمتنزهات وكذلك شاطئ بورسعيد للحفاظ على المظهر الجمالي خلال عيد الأضحى.

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اهتمام القيادة السياسية أجواء العيد أبناء المحافظة أحتفالية كبري الأجواء الصيفية

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