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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني مهنئًا الشعب بذكرى ثورة 30 يونيو: صامدون لبناء مستقبل أفضل

إيهاب منصور
إيهاب منصور

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، بالتهنئة للشعب بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثون من يونيو، قائلا: يوم ارادة شعب وادعوا الله أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالسلام والاستقرار.

وتابع منصور، في تهنئته: ورغم كل الصعوبات نستطيع مجددا بوحدتنا وصمودنا أن نبني مستقبل أفضل يليق ببلادنا باذن الله، فمصر كبيرة بشعبها العظيم.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، أن الدولة ماضية بعزم وإرادة لتحقيق كل ما تصبو إليه من خط أن تنموية وبناء وتطوير على مستوى مختلف المجالات، حتى تستطيع أن تصمد أمام كافة التحديات الراهنة.

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