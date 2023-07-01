خبير أثرى: المصرى القديم كانت لديه ثقافة زراعية عالية جدًا

قال الدكتور خالد سعد، الخبير الأثري، إن المصري القديم كانت لديه ثقافة زراعية عالية جدًا في فترة زمنية مبكرة، حيث إنه من أقدم الصوامع التي جرى الكشف عليها واكتشفت في منطقة شمال بحيرة قارون، وكانت مبطنة بالحصير، موضحًا أن المصري القديم كانت عنده دراية بكيفية تخزين الحبوب.

وأضاف الخبير الأثري، خلال اتصال هاتفي في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المصري القديم كانت لديه ثقافة في نوعية المحصول الزراعي الذي ستجرى زراعته، حيث إنه كانت لديه محاصيل زراعية خاصة بالمنتجات الزراعية مثل القمح، والشعير، وغيرها، ومحاصيل أخرى خاصة بالمستحضرات الطبية مثل الخروع، والزيتون، وغيرها.

خبير أثري: المصري القديم كانت لديه ثقافة زراعية عالية

وأشار إلى أن الطرق الزراعية التي ابتدعها المصري القديم منذ ما يقرب من 4500 سنة سابقة، لم تتغير، لافتًا إلى أنه مع ظهور الميكنة الحديثة الزراعية تغير الحال، فأصبحت هناك سرعة في عمليات حصاد المزروعات، ولكن المصري القديم ابتكر أنواعًا كثيرة من المنتجات الصناعية التي تساعده في عمليات الزراعة.