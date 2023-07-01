"حلم النور".. كيف أصبحت الكهرباء بعد ثورة 30 يونيو؟

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "حلم النور .. كيف كانت الكهرباء قبل 30 يونيو وكيف أصبحت؟".

ورصد الفيلم التسجيلي آراء المواطنين في انقطاع الكهرباء بشكل متكرر قبل ثورة 30 يونيو، وانتشار مشاهد المولدات الكهربائية لتشغيل المحال التجارية.

وأشار الفيلم المُذاع على القناة الأولى المصرية إلى أن مصر بها أكبر سطوع شمس في العالم، وتعلمنا في المدارس أن التطبيق الحقيقي للسطوع الشمسي يحدث على أرض مصر، لذلك، فإن الشمس واضحة لدينا بأقل نسبة رطوبة وأكبر نسبة تجعل الخلية الشمسية يصدر عنها طاقة.

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي مصطفى كفافي مقدم البرنامج:"كان السؤال بيتكرر جوايا وأنا طفل، ولما الكهرباء بدأت تقطع، هذا السؤال بدأ يلح عليّ أكثر فأكثر، إيه اللي مأخرنا كده، في عام 2012 كانت لديّ وقفة مهمة جدًا مع هذه القصة، حيث خرج أغلب محطات الكهرباء عن العمل لعدم توافر الوقود".

وواصل: "مشهد المولدات الكهربائية التي كانت تشغل المحلات التجارية في الأسواق كان معتادًا جدًا، لكنها توقفت عن العمل بسبب أزمة السولار، وبلغت نسبة الانقطاعات الكهربائية من 12 لـ18 ساعة، وكان المشهد الأكثر تأثيرًا هو خروج المستشفيات عن العمل بسبب انقطاعات الكهرباء المتكررة، وتسبب هذا الأمر في ضحايا بالجملة، سواء في غرف العمليات أو حضانات الأطفال".

الفيلم إشراف على المحتوي والإعداد محمد المعتصم، وبرديوسر سارة عصام، وإعداد محمد سامي، وكتابة وتقديم مصطفي كفافي إخراج محمود نديم، وإشراف عام دينا كريم.