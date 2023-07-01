وفاة مسن من المنوفية عقب أداء مناسك الحج.. وأسرته: كان حافظا لكتاب الله

توفي تاجر من المنوفية يدعى محمد داود، بعد أداء مناسك الحج ورمي الجمرات.

وقال ابن عم الحاج المتوفي محمد داود، إنه توفي بعد الوقوف بعرفة ورمي الجمرات نتيجة إصابته بضربة شمس، مشيرا إلى أن أسرته تنهي الإجراءات في السفارة السعودية لاستخراج تفويض دفن الجثمان في الأرضي المباركة.

وأوضح أنه في يوم عرفة تواصل مع عدد كبير من الأهل والأقارب والمعارف ودعا للجميع وسط فرحته لحضور مثل هذا اليوم وأداء مناسك الحج.

وتحاوط الراحل السيرة العطرة، حيث إنه كان يتعامل مع الجميع بالحسنى كما أنه كان حافظا لكتاب الله. وفق قريبه.