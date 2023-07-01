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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث فى العلاقات الدولية: هناك ممارسات غير منضبطة من عناصر الشرطة الفرنسية

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية

قال طارق زياد وهبي، الباحث في العلاقات الدولية، إن ما تقوم به الأمم المتحدة بشأن ما يحدث في فرنسا سببه  بعض الجمعيات الفرنسية داخل فرنسا، والتي تطلب من الحكومة نوعًا ما أن يكون هناك تقرير واضح لبعض الممارسات غير المنضبطة التي يقوم بها بعض أعضاء الشرطة في مناطق معينة.

وأضاف وهبي، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن بعض الممارسات غير المنضبطة موجودة في المجتمع، ويجب ألا ننسى أنها موجودة أيضا داخل إطار الشرطة الفرنسية، حيث يوجد بعض أعضاء الشرطة الذين لديهم هوس سياسي بمفهوم اليمين المتطرف.

وتابع: "على فرنسا أن تظهر أن ما تطلبه الأمم المتحدة هو غير موجود، لذلك هناك دعوة لثلاثة وزراء، هم وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير العدل، للعمل على ما يثار من ممارسات غير منضبطة من خلال تحقيق داخلي داخل إطار الشرطة، والوقوف عند المذكرة التي تقدمت بها الأمم المتحدة".

توجد مشكلة وخلل فى المفهوم الديمقراطى

ولفت الباحث في العلاقات الدولية إلى أنه إذا كانت دولة حقوق الإنسان تظهر أنها دولة عنصرية، بالتحديد في جزء مَن الذي يحمي الدستور الفرنسي، فهناك مشكلة وخلل في المفهوم الديمقراطي.

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