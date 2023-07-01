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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال متزايد على مبادرة "100 يوم صحة" فى دمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

قال الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة، إن هناك إقبالا كبيرا على مبادرة "100 يوم صحة"، والتى بدأت الأحد الماضي، وذلك عبر القافلة المتنقلة بمدينة رأس البر أمام مسجد الرحمة.

وتأتى هذه الزيارة ضمن الجولات التي يجريها وكيل وزارة الصحة لمتابعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطن على أكمل وجه على مدار الساعة بالمحافظة.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر لأورام الثدي والأمراض المزمنة، وتقدم خدماتها في "التوعية الصحية، وتثقيف السيدات بأهمية الفحص الذاتي، وقياس السكر العشوائي، والضغط، حيث تتضمن الحملة التوعية الصحية لأسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية، وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية، وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية.

كما يتم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية ومنها: صحة المرأة، الكشف عن الأمراض المزمنة، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، كما يتم تقديم خدمات مبادرة فحص الأم والجنين وفحص السمع لحديثي الولادة، وفحص المقبلين على الزواج، وفحص كبار السن، والاعتلال الكلوي من خلال وحدات الرعاية الأولية علي مستوى المحافظة  كما يتم  توفير خدمات الإحالة لجميع المستشفيات العام والمركزية والمتخصصة بالمحافظة.

وتقدم خدمات المبادرات الرئاسية "مجانًا" وتستهدف الوصول  للمواطنين في أماكن التجمعات من خلال الفرق المتنقلة بمواقع رأس البر، بجوار مسجد الرحمة، ودمياط حديقة بنت الشاطئ، ودمياط الجديدة أمام الحديقة العامة، كما يتم تقديم خدمات علاجية تشمل الكشف والعلاج مجانًا بسيارات القوافل العلاجية برأس البر ودمياط الجديدة.

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