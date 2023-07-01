فرق طبية وعيادات متنقلة.."100 يوم صحة" تجوب أحياء الإسكندرية

واصلت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، حملة "100 يوم صحة" بجميع أنحاء المحافظة طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وإشراف الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

وجابت فرق التأمين الطبي والعيادات المتنقلة شوارع الإسكندرية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين والمصطافين من ضيوف المحافظة داخل الإسكندرية بالإضافة للتواجد بالقرى السياحية في الساحل الشمالي.

وأعلنت الدكتورة هناء عبدالرحيم، مدير عام الطب الوقائي تغطية لبعض الأماكن الخارجية التي تم التواجد فرق حملة "100 يوم صحة" خلال ثالث أيام عيد الأضحى الجمعة وهي:

(كنيسة الملاك روفائيل - حديقة الحيوان محطة قطار سيدي جابر- سان ستيفانو- مسجد على بن أبي طالب بسموحة - كنيسة المرقسية بمحطة الرمل - مسجد القائد ابراهيم بمحطة الرمل- حدائق المنتزة - المعمورة الشاطئ- ميدان الساعة - مسجد سيدي بشر- قلعة قايتباي - مسجد الحديد والصلب بالبيطاش - مسجد الكريم بمساكن الصينية بالهانوفيل - سوق العامرية - كنيسة القديسين بالعامرية - مول العروبة مصر- قرية سيدرا بالساحل الشمالي- قرية آمون بالساحل الشمالي - قرية السراب - قرية جولدن بيتش - قرية كرير لاجون - قرية روزانا).

كما أوضحت الدكتورة هبة عارف، مدير عام الطب العلاجي أن فرق التأمين الطبي كانت ملتزمة بخط السير بطول كورنيش الإسكندرية بالإضافة إلى المكس والدخيلة.

يذكر أن حملة "100 يوم صحة" سيتم تنفيذها في جميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية بالإضافة إلى وجود 140 فرقة ثابتة و25 فرقة متحركة و8 عيادات متنقلة، والمبادرة تشمل (خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة) مثل (السكرى، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوي)، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة وتشمل (التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، فحص السكر وضغط الدم).

حملة 100يوم صحة

حملة 100يوم صحة

حملة 100يوم صحة

FB_IMG_1688193356708

FB_IMG_1688193343978

FB_IMG_1688193346894