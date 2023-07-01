9 مليارات دولار استثمارات جديدة لزيادة طاقات التكرير والبتروكيماويات

يستهدف قطاع البترول عددا من المشروعات الجارى تنفيذها حاليا لقطاع التكرير والبتروكيماويات بحجم استثمارات تبلغ نحو 9 مليارات دولار .

يأتي ذلك استثمارا للاستقرار السياسى الذى تحقق بعد ثورة 30 يونيو ومواكبة لخطط الدولة التنموية والإصلاحية، أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية، استراتيجية طموحة اعتبارا من عام 2016 لتطوير أداء صناعة تكرير البترول وزيادة الطاقات الإنتاجية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية لتأمين هذه المنتجات الحيوية محلياً وتقليل الاستيراد، راعت فيها إضافة كيانات وطاقات وقدرات جديدة مما أسفر عن تشغيل 8 مشروعات جديدة فى مجال تكرير وتصنيع البترول وتوسعات مصافى التكرير بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد عن 5 مليارات دولار .



وبناء على ما تحقق من نجاح، يتم الإسراع حاليا فى تنفيذ مشروعات تكرير جديدة باستثمارات حوالى 7.5 مليار دولار، سيتم الانتهاء من تشغيلها تباعاً ومن أهمها مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية والذى تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية وبدء تشغيلهما تجريبيا، ومجمع إنتاج السولار بشركة أنوبك بأسيوط، توسعات شركة السويس لتصنيع البترول متمثلة بمجمع التفحيم وإنتاج السولار، مشروع تقطير المتكثفات بشركة النصر للبترول بالسويس، ومشروع التقطير الجوى بمصفاة أسيوط لتكرير البترول.



وفى سياق تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية حرصت استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول على تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات وإطلاق إمكانياتها وتحقيق أكبر عائد للاقتصاد، فالإنتاج المحلى من المواد البتروكيماوية بلغ ما يزيد عن 4.3 مليون طن سنوياً بنهاية العام المالى 2021/2022 متضاعفاً مقارنة بنحو 2.1 مليون طن فى عام 2015/2016 وهو ما يوضح التطور الذى شهدته تلك الصناعة الحيوية، وقيمة التوسعات والمجمع الجديد اللذين تم إضافتهما فى عامى 2016 و2017 وافتتحهما الرئيس عبدالفتاح السيسى باستثمارات إجمالية حوالى 4 مليارات دولار وهما مجمعى موبكو بدمياط وإيثيدكو بالإسكندرية، وذلك إلى جانب التطوير الشامل لمصانع شركة البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية أحد قلاع الإنتاج التابعة للقطاع العام البترولى والتى شهدت تنفيذ برنامج تطوير غير مسبوق لأول مرة منذ نشأتها منذ أكثر من 40 عاماً وذلك ضمن برنامج تطوير كيانات القطاع العام.



وحالياً يجرى الإسراع بتنفيذ مشروعات جديدة باستثمارات 1.4 مليار دولار تضم مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) فى إدكو بالبحيرة، ومجمعى إنتاج الصودا آش "كربونات الصوديوم" والسيليكون ومشتقاته بمدينة العلمين الجديدة، ومشروعى مشتقات الميثانول والإيثانول الحيوى بدمياط.