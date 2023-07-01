أبرز فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية بالتزامن مع صوم الرسل 2023

شهدت الكنيسة القبطية الارثوذكسية خلال الفترة الماضية، عددًا من الفعاليات بالتزامن مع صوم الرسل 2023.

احتفال إيبارشية سيناء الشمالية بتذكار شهداء العريش



احتفلت إيبارشية سيناء الشمالية، بعشية عيد الشهيدين الأب القس مينا عبود والأب القس رافائيل موسى، في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية)، بحضور الأنبا قزمان أسقف الإيبارشية.

وصلى صلوات العشية، وتم تطييب أنبوبتين تحوي أجزاء من ملابس الشهيدين وعليها دمائهما الذكية، بمشاركة مجمع كهنة الإيبارشية وحضور شعبي كثيف.

يُذكر أن القس مينا عبود استشهد برصاص الإرهاب في ٦ يوليو عام ٢٠١٣م، والقس رافائيل موسى نال الشهادة بنفس رصاص الإرهاب في ٣٠ يونيو عام ٢٠١٦م.



جدير بالذكر أن إيبارشية سيناء الشمالية قدمت ١٨ شهيدًا للمسيح في الفترة من عام ٢٠١٣م وحتى عام ٢٠٢١م.

"هويتنا الإنسانية" في أمسية لشباب وشابات إيبارشية أبو قرقاص



ومن جهته نظمت إيبارشية أبو قرقاص، أمسية لشباب وشابات الإيبارشية بعنوان "هويتنا الإنسانية"، في بيت مار مينا للمؤتمرات بمنهري التابع للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية.

بدأت الأمسية بصلاة القداس الإلهي وعدة فقرات روحية، وشارك بها حوالي ١٦٤ شاب وشابة من مختلف كنائس الإيبارشية.

تواصل الكنائس المسيحية صوم الرسل والذي يستمر حتى 12 يوليو 2023، بعيد القديسين بطرس وبولس.

ويعد صوم الرسل من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، والتي يسمح فيها بأكل السمك، ماعدا يومي الجمعة والسبت.

وصوم الرسل كان أول صيام صامته الكنيسة المسيحية لأن الرسل صاموا هذا الصيام.

ومدة الصوم متغيرة، ويحدده تاريخ عيد القيامة، بعد 8 أسابيع من عيد الفصح يأتي يوم الأحد لجميع القديسين. في اليوم التالي، الاثنين، يبدأ صوم الرسل. يستمر الصوم حتى 12 يوليو عيد الرسولين بطرس و‌بولس وقد تصل مدة الصوم إلى 42 يوماً.