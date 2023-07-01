الاتحاد السكندرى يواجه حرس الحدود للعودة للانتصارات والوصول للمركز الخامس

تختتم اليوم السبت مواجهات الأسبوع الثاني والثلاثين في الدوري الممتاز بإقامة مباراة حرس الحدود والاتحاد السكندري، في الثامنة والنصف مساء باستاد برج العرب بالإسكندرية.

الاتحاد السكندري بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش يحتل المركز التاسع برصيد 41 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي، وحقق الفريق 12 انتصارا مقابل خمسة تعادلات و13 هزيمة وسجل 33 هدفا ودخل مرماه 35 هدفا وغابت عنه الانتصارات منذ هزم السكة الحديد في دور الـ32 لبطولة كأس مصر يوم 9 مايو الماضي، ولم يحقق أى فوز في أخر سبع مباريات، وخرج من بطولة كأس مصر أمام بيراميدز كما خرج من الدور نصف النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح، وأصبح أفضل مايمكنه تحقيقه هو إنهاء الدوري في المركز الخامس؛ لذلك يسعى للفوز والوصول للنقطة 44 والتساوي مع المصري الذي يتواجد في المركز الخامس.

الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: المهدي سليمان وعمرو خليل وصبري رحيل وخالد صبحي ومصطفى إبراهيم وهشام صلاح ومحمد الصالح وأحمد بهاء ومحمود عبدالعزيز وإسلام عبدالنعيم وخالد الغندور ومحمد فارس وناصر ناصر وعمار حمدي ومحمد محمود ومورو ساليفو وإبراهيم حسن وكريستوفاو مابولولو وعموري وأحمد عادل ميسي.

وشهدت القائمة الفريق غياب كل من صبحي سليمان وفارس السيد وعبدالغني محمد والسيد سالم وفوزي الحناوي وجافين كيزيتو وأحمد عيد ومحمود علاء وأوستن أموتو.

في المقابل يحتل حرس الحدود المركز الأخير برصيد 20 نقطة من أربعة انتصارات و8 تعادلا و19 هزيمة وسجل 16 هدفا ودخل مرماه 41 هدفا وهبط رسميا لدوري القسم الثاني ويخوض مباراتيه المتبقيتين في الدوري للشهرة فقط.

يدير المباراة السيد منير ويساعده عدي عيد وشريف حسن ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا ومحمد سلامة " ميدو " حكم فيديو وهشام الدسوقي مساعد حكم فيديو.