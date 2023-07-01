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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أسباب حريق صالة چيم وإصابة 3 بفيصل

حريق
حريق

كشفت التحريات الأولية لرجال مباحث الجيزه بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث أن ماسا كهربائيا وراء حريق صالة جيم بمنطقة فيصل، حيث تبين انصهار أسلاك المكيفات الكهربائية وأدى ذلك إلى اشتعال الحريق وإصابة 3 أشخاص بحالات اختناق.

وكان رجال الحماية المدنية بالجيزة قد سيطروا على حريق اندلع داخل صالة ألعاب رياضية "جيم" في منطقة فيصل، ما أسفر عن إصابة 3 باختناق.

البداية كانت بتلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بكعبيش.

على الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بعدد من سيارات الإطفاء، وبالفحص تبين بالفحص نشوب حريق داخل صالة "جيم" بالطابق الأرضي لعقار بشارع القدس مكون من 13 طابقا.

وأسفر الحادث عن 3 حالات اختناق نقلوا إلى مستشفى الهرم، وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق.

100 جنيه أدخنة كثيفة أخل ادار ٣ اشخاص ارتفاع اشتعال الحريق إدارة شرطة النجدة إصابة ٣ إصا

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