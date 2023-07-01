خالد محجوب لـ"الشاهد": أحد متهم "وادى النطرون" كان أكبر قناص بالشرق الأوسط

قال المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة، إنه تلقى طعن مقدم من أحد المتهمين بأنه هارب من سجن وادي النطرون، وكونه قاضي جنائي وجد أن هذه القضية ليست قضية جنحة، هذه القضية في أول إجراء لها جاءت في يوم صباح يوم الجلسة، وهذه القضية بدأت صدفة من تشابه أسماء.

"وادي النطرون"

وأكد المستشار خالد محجوب، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المتهم قال له أنه لم يهرب من سجن وداي النطرون من الأساس، معبراً:"المتهم قالي إنه كان ينفذ عقوبة خاصة به في سجن دمنهور، وأثناء عزمه على تقضية العقوبة والاتجاه نحو الإفراج تم اخباره أنه لديه قضية أخرى في الإسماعيلية".

اغتيال اللواء حسن أبو باشا

وتابع: "القضية كانت عبارة عن القبض على ٢٣٤ شخص من قبل وزارة الداخلية في القنطرة شرق، نتيجة الهروب من سجن وادي النطرون، أبو زعبل، المرج، الأسباكية، وكان هذا العدد يخطط الذهاب لسيناء، وكان يوجد متهم من العدد مدان بالمشاركة قي اغتيال اللواء حسن أبو باشا، وكان أكبر قناص في الشرق الأوسط، لذا روايات المتهمين بشان عدم هروبهم كانت مخالفة للواقع وغير مصدقة".

واستطرد: "القاضي الجنائي له وجدان وله استنتاج، وله عقيدة بأن ما قيل في التحقيقات مطمئن إليه".

وذكر، أنه تم حجز قضية الشاب الطاعن في القضية ل ٢٧ يناير ٢٠١٣، واثناء قرأتي للقضية فعلا كان بداخلي عدم اطمئنان لما تم إسناده وهناك قصور في التحقيقات، وتم الانتهاء باعادة الدعوة للمرافعة.

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 2 يوليو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.