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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"العار" رواية تحكى قصتين مختلفتين يجمعهما البحث حول الحقيقة

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدر عن دار العربي للنشر، في نسختها العربية، من تأليف الكاتبة البرازيلية آنا ماريا ماتشادو، ومن ترجمة عمار حفناوي رواية "العار".

 

تحكي الرواية قصتين مختلفتين يجمعهما البحث حول قوة الحقيقة ومدى صمودها أمام محاولات التشكيك وعدم تصديق.

 

سفير متقاعد يقضي وقته في القراءة ومتابعة الأخبار، يتسلم جزء من يوميات ابنته التي توفت قبل بضع سنوات بشكل مفاجئ، تشعره قراءة اليوميات هو وزوجته بعدم ارتياح ناحية ما عرفاه عن وفاة ابنتهما، وأن ما قيل لهما خلال السنوات الماضية لم يكن حقيقيًا تمامًا.

 

على الناحية الأخرى موظف حكومي صغير تلفت انتباهه بعض الوقائع الغريبة والمتكررة في العمل والتي تزعجه وتثير استيائه لتتحول بعدها حياته المهنية إلى أسوأ سيناريو كان يمكنه تخيله. 

 

تتلاقى القصص مع بعضها وتكمل الصورة التي تطرح سؤالًا مهمًا هل دائمًا علينا القبول ما يقدم لنا ويبدو أنه الحقيقة التي تغنينا عناء أي بحث أو تساؤل؟ 

 

يذكر أن "آنا ماريا ماتشادو" ولدت عام 1941 في "ريو دي جانيرو" وهي أحد أهم مؤلفي كتب الأطفال في البرازيل. 

 

بدأت حياتها المهنية كرسامة في ريو دي جانيرو ومدينة نيويورك. حصلت على درجة الدكتوراة في "المدرسة العملية للدراسات العليا" في باريس. افتتحت أول مكتبة لأدب الأطفال في البرازيل "Malasartes".

 

 في عام 1969، بدأت "آنا ماريا ماتشادو" في الكتابة إذ تمكنت من خلال أدب الأطفال نشر أفكارها عن بهجة الحياة والحرية الفردية واحترام حقوق الإنسان ". دائمًا ما تغلف "آنا ماريا ماتشادو" رسائلها دائمًا بقصص مضحكة وتثق في قدرة قراءها الصغار على القراءة أيضًا بين السطور. كتبت "آنا ماريا ماتشادو" أكثر من مائة كتاب للأطفال والكبار في 17 دولة نالت عنها أهم الجوائز البرازيلية والعديد من التكريمات الدولية.

 

 في عام 2000 حصلت على "جائزة هانز كريستيان أندرسن" عن مجمل أعمالها، وهي أهم جائزة دولية لأدب الشباب والأطفال. 

العار رواية تحكي قصتين مختلفتين يجمعهما البحث حول قوة الحقيقة آنا ماريا ماتشادو دار العربى للنشر

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