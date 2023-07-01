لطيفة: الشعب التونسى أول عاشق للمدرسة الشرقية والفن المصرى

قالت الفنانة لطيفة، إن أول أغنية قامت بغنائها "فكروني" للمطربة الراحلة أم كلثوم، معبرة:" الشعب التونسي أول عاشق للمدرسة الشرقية والفن المصرى، وكنت بغني في الروضة ثم انضميت لكورال الأطفال في تونس".

مشوار لطيفة الفني

وأكد لطيفة خلال لقائها ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن والدتها كانت بمثابة الجهة الرقابية الأولى عليها، معبرة:" في بداية مشواري كنت مكسوفة جداً".

البروفات الفنية

وأضافت في حديثها، أنها حريصة كل الحرص على عمل الكثير من البروفات الفنية قبل الخروج للغناء، قائلة:" عندى عزيمة وثقة بنفسي كبيرة جداً، وحريصة على عمل البروفات قبل الحفلات ودي صفة هتفضل معايا طول العمر".