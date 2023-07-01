ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لطيفة: الشعب التونسى أول عاشق للمدرسة الشرقية والفن المصرى

لطيفة
لطيفة

قالت الفنانة لطيفة، إن أول أغنية قامت بغنائها "فكروني" للمطربة الراحلة أم كلثوم، معبرة:" الشعب التونسي أول عاشق للمدرسة الشرقية والفن المصرى، وكنت بغني في الروضة ثم انضميت لكورال الأطفال في تونس".

 

مشوار لطيفة الفني  

وأكد لطيفة خلال لقائها ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن والدتها كانت بمثابة الجهة الرقابية الأولى عليها، معبرة:" في بداية مشواري كنت مكسوفة جداً".

 

البروفات الفنية

وأضافت في حديثها، أنها حريصة كل الحرص على عمل الكثير من البروفات الفنية قبل الخروج للغناء، قائلة:" عندى عزيمة وثقة بنفسي كبيرة جداً، وحريصة على عمل البروفات قبل الحفلات ودي صفة هتفضل معايا طول العمر". 

لطيفة الفنانة لطيفة سي بي سي معكم منى الشاذلي

الأكثر قراءة

"محجوب" لـ "الشاهد": المحكمة تعرضت للمضايقات بعد ذكر الإخوان بقضية وادى النطرون

مصرع سمكرى سيارات ذبحًا على يد اثنين فى الدقهلية

الباز: ما حدث فى 30 يونيو معجزة بكل المقاييس

بالتنورة.. المصريين يحتفلون بالذكرى الـ 10 لثورة 30 يونيو فى التجمع الخامس

خالد محجوب لـ"الشاهد": قضية بيع أراضى سيناء مسلسل مسبق كانت بدايته بعام 2004

لطيفة تتصدر التريند فى الوطن العربى بعد عرض حلقتها فى "معكم منى الشاذلى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.كريمة الحفناوى

مشكلة الزواج المبكر غير الموثق فى مصر

على محمد الشرفاء

فى ذكرى 30 يونيو.. ثورة الروح

محمد عبدالعزيز

توثيق يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟