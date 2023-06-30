لطيفة: "أكثر من روحي بحبك" بداية شهرتي الحقيقية في مصر

قالت الفنانة لطيفة، إنها اشتركت في إنتاج ألبومها الأول "أكثر من روحي بحبك" مع المنتجة رودس، معبرة:" أنا بعت عربيتي، وهي باعت عربيتها وأنتجنا الألبوم ده".

الألبوم الغنائي الأول

وأكدت الفنانة لطيفة، خلال لقائها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه كان يوجد 3 دقائق في نهاية الألبوم فارغين، وكان من الصعب أن يحدث نشر في وجود هذا الفراغ، لذا قام سريعاً الموسيقار الراحل عمار الشريعي بتلحين غنوة "أرجوك أوعى تغيب".

"أكتر من روحي بحبك"

وتابعت: "أنا كنت خايفة جداً الألبوم يفشل، خاصة إن الفنان الراحل على حمدية كان مكسر الدنيا بألبوم لولاكي، ولكن عمار الشريعي أمد لي أن الألبوم سوف يلقى إعجاب كبير من المصريين، وبالفعل أنا بدأت اتعرف في الشارع المصري والعربي من خلال الألبوم ده".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لطيفة أغنية "مربوحة" التي طرحتها بالتزامن مع بطولة كأس العالم 2022، وأهدتها للدول العربية المشاركة في كأس العالم، وحققت الأغنية نجاحًا لافتًا فور طرحها.