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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى يوضح: لماذا يأتى العيد بعد انتهاء العبادة؟ (فيديو)

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية،  إن من أهم الأمور التى يجب أن نتفكر فيها هى مجيء العيد بعد تمام العبادة.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" عبر قناة الناس، أن الذى أذاقك حلاوة وصله وعد بوصل جديد فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مؤكدًا أن فلسفتنا وعقيدتنا عن عبادتنا بربنا أن العيد نعمة علشان كده لازم نحسن استقبال النعم ونفرح بيها.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
https://youtu.be/Ahe06OL1QWI 

قناة الناس إسلامنا بالمصري العيد العبادة

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